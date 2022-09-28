"وقاية النباتات" يواصل برامجه التدريبية المتخصصة فى مكافحة آفات الموالح

كتبت أسماء نصار

نظم معهد بحوث وقاية النباتات برنامج تدريبي تحت عنوان "المكافحة المتكاملة لآفات الموالح"، ويأتى ذلك بُناءً علي توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى برفع معدلات تصدير الحاصلات الزراعية وتحسين جودتها وتقليل الفاقد منها من خلال مكافحة الآفات التى تصيبها، و تكليفات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بالإهتمام بتدريب الباحثين والمزارعين والشركات الزراعية والمهتمين بالموالح للتعرف على أهم الآفات التى تصيب الموالح وطرق مكافحتها.

قال الدكتور أحمد عبد المجيد مدير المعهد أن هذا البرنامج التدريبي يعد واحداَ من سلسلة البرامج المتخصصة في مكافحة آفات الموالح والتى ينظمها المعهد بصفة دورية نظراً لأهمية تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة بزراعات الموالح للحفاظ على الصدارة المصرية فى تصدير الموالح على مستوى العالم، و إثراءً لمهارات و خبرات المتدربين فقد تم تدريبهم عمليا بمكون مكافحة الآفات الاقتصادية بالجاذبات للتعرف على أنواع الفورمونات والمصائد المختلفة والخدمات والمنتجات التي يقدمها المكون التابع للوحدة ذات الطابع الخاص بالمعهد .

وأشار الدكتور طارق عفيفي وكيل المعهد لشئون الإرشاد والتدريب إلى أن البرنامج التدريبي استهدف التعرف على أهم الآفات الحشرية والحيوانية التي تصيب أشجار الموالح في مصر وتوضيح مظاهر الإصابة وأحدث الوسائل العلمية الجديدة في المكافحة مع الاهتمام بطرق المكافحة الحيوية باستخدام الأعداء الحيوية والمصائد فرمونية وغذائية وغيرها.