اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير النقل يضع الورود على رفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبى

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 11:51 ص
وزير النقل يضع الورود على رفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبى وزير النقل المصرى يضع الورود على رفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق
كتب سيد الخلفاوى

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وضع المهندس كامل الوزير وزير النقل، الورود على رفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي معربا عن خالص عزاء القيادة المصرية وشعب وحكومة مصر في وفاة "آبى" الذي كان زعيماً استثنائياً لليابان وصديقاً حقيقياً لمصر، مؤكدا على عمق الروابط التي تجمع بين الشعبين الصديقين.
 
ويشارك وزير النقل نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي والتي أقيمت بالعاصمة اليابانية أمس و التي شهدت مشاركة وفود رسمية من حوالي 217 دولة وإقليم ومنظمة دولية، وبحضور ما يفوق ستة آلاف شخص، سواء من داخل اليابان أو خارجها.
 
ورافق وزير النقل،  سفير مصر في طوكيو، السفير محمد أبو بكر، بحضور رئيس الوزراء الياباني الحالي كيشيدا فوميو وبمشاركة وفود رسمية من حوالي 217 دولة وإقليم ومنظمة دولية، وبحضور ما يفوق ستة آلاف شخص، سواء من داخل اليابان وخارجها.
 

شينزو ابي

وزير النقل

اليابان

رئيس الوزراء الياباني



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