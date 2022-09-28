اليوم السابع
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وزير الصحة يترأس الاجتماع الأول لمجلس مراقبة عمليات الدم

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 09:54 ص
وزير الصحة يترأس الاجتماع الأول لمجلس مراقبة عمليات الدم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول لمجلس مراقبة عمليات الدم، لمناقشة أطر تنظيم آليات العمل وفقًا لقانون رقم 8 لسنة 2021 بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما الصادر في منتصف أبريل 2021، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء.
 
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بسرعة تشكيل لجنة داخلية من أعضاء المجلس وتحديد اختصاصاتها لإعداد اللائحة الداخلية لنظام العمل.
 
وأشار "عبدالغفار"، إلى ان الاجتماع تناول استعراض تشكيل لجنة لتفعيل منظومة إلكترونيًا لربط جميع مراكز عمليات الدم التابعة لمختلف الجهات إلكترونيًا، بهدف المتابعة الدقيقة للمنصرف والمخزون من الدم ومشتقاته، حيث أكد الوزير أن حوكمة عمليات الدم تساهم في ضمان الاستخدام الأمثل له.
 
وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع ناقش المعايير القومية لنقل الدم، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة علمية لتطبيق تلك المعايير وتعميمها، بما يضمن توحيد أسلوب وطريقة العمل في جميع مراكز نقل الدم.                                                           
  
وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات توفير خدمات نقل الدم للقطاع الحكومي و الخاص، ومقترحات لتوحيد أسعار تلك الخدمات. 
 

الصحة

خدمات نقل الدم

معايير نقل الدم



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