وزير الرى يلتقى رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

التقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية و الري الدكتور إسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، حيث تم التباحث حول آفاق التنمية بواحة سيوة، وإستراتيجية الوزارة في مجال التعامل مع الجفاف ومكافحة التصحر، واستعراض المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية والتي ستطلقها مصر خلال مؤتمر المناخ القادم.

قال سويلم أنه بعد الإنتهاء من أعمال تطوير منظومة الرى بواحة سيوة فسوف يتم دراسة مطالب الأهالي بإنشاء آبار جديدة بعد دراسة زمام الأراضى التى تخدمها ومراعاة كافة الإشتراطات التى تضمن إستدامة الخزان الجوفى ، مع تحديد أولويات المناطق لخدمة المزيد من المزارعين ، مع ضرورة توعية وتشجيع الأهالي على التحول لإستخدام نظم الرى الحديث لترشيد إستخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية.

وتفقد سويلم الأسبوع الماضى أعمال تقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوه لتقليل الأضرار الناتجة عن إرتفاع مناسيب المياه خلال السنوات الماضية والتى أثرت سلبا على بعض الأراضى الزراعية والمبانى والمنشآت السياحية الواقعة على البحيرة، حيث بدأت المنطقة تسترد عافيتها بعد خفض منسوب المياه ببركة سيوة وتم تفقد الجسور المشتركة بين بركة سيوة وعدد من المصارف (ألطبو المجمع - دهيبة المجمع - المجمع الشرقي) ، بالاضافة لتفقد محطة رفع فطناس 1 وهى عبارة 3 وحدات لرفع مياه الصرف الزراعي من مصرف المجمع الشرقي إلى بركة سيوة.

كما تم استعرض الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتطوير المنظومة المائية بواحة سيوة مع مراعاة الأبعاد البيئية والسياحية والاجتماعية المتعلقة ببحيرة فطناس.