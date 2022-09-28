وزير البيئة اليمني: البنك الدولي ساهم فى دعم قطاعي المياه والبيئة

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أشاد وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، اليوم الأربعاء، باسهامات البنك الدولي في دعم قطاعي المياه والبيئة باليمن على مدى عقود، مستعرضا آفاق التعاون القائم والمستقبلي في هذين القطاعين الخدميين، وما تتطلبه الاحتياجات الكبيرة من دعم للتخفيف من المعاناة الإنسانية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.



وقال الشرجبي، خلال لقائه مع مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، تانيا ميير، عبر الفيديو كونفرانس، إنه تم مناقشة إطار التعاون بين اليمن والبنك الدولي في قطاعي المياه والبيئة، وذلك باتجاه دعم الحكومة لتحقيق التعافي واستقرار الخدمات الأساسية للمواطنين، وفقا لما أوردته قناة "اليمن الفضائية".



وأشار إلى الجوانب المتصلة بالأمن المائي باعتبارها الركائز الأساسية للأمن الغذائي، وأهمية العمل على إنشاء منصة لتمويل الأمن المائي بقيادة البنك الدولي لتشمل جميع المانحين لليمن.



وأكد على أهمية تدخلات البنك في مجال إدارة الموارد المائية والحد من الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية، والمساعدة في تحديث الاستراتيجية الوطنية للمياه لاستيعاب المتغيرات المناخية والانتقال من تنفيذ المشروعات الطارئة إلى التنموية.



من جانبها، أكدت مديرة البنك الدولي في اليمن، تانيا ميير، على استمرار دعم البنك لقطاعي المياه والبيئة، والحرص على تطوير التعاون مع الوزارة للمساعدة في رفع قدرات مؤسساتها لتقديم الخدمات للمواطنين، مشيرة إلى أن البنك الدولي سيعمل على دعم السياسات والاستراتيجيات الوطنية للمياه وحماية البيئة.