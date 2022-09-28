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ننشر كراسة شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعى والمتوسط "سكن كل المصريين"

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 04:12 م
ننشر كراسة شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعى والمتوسط "سكن كل المصريين" كراسة الشروط
كتب أحمد حسن

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ينشر اليوم السابع كراسة شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعى والمتوسط ضمن مشروع سكن كل المصريين 3 والجارى طرحها فى نحو 25 محافظة ومدينة جديدة.

 

وتتضمن كراسة الشروط أسعار الوحدات وخطوات الحجز، وأماكن الوحدات فى المدن المحافظات، وعدد المدن المقرر طرح وحدات بها.

 

وتنص الكراسة على أنه يجب على المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة، تقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة، أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية المعتمدة التابعة لمحافظة المواطن، على أن يكون مستند إعاقة حديثا صادرا فى عام 2022 عند سداد مقدم جدية الحجز لدى أى مكتب بريد مميكن، مع ضرورة إرفاق مستند الإعاقة ضمن المستندات الأساسية المرفوعة للحجز على الموقع الإلكترونى للمشروع، بالإضافة للشروط الأخرى المنصوص عليها فى كراسة الشروط.


وزاره الإسكان

المدن الجديده

مشروع الإسكان الاجتماعى

سكن كل المصريين

صندوق الإسكان الاجتماعى

اليوم السابع بلس



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