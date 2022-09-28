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مكتب التنسيق عن ترشيحات الشهادات المعادلة: إصلاح خطأ فى عرض البيانات بالموقع

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 07:54 م
مكتب التنسيق عن ترشيحات الشهادات المعادلة: إصلاح خطأ فى عرض البيانات بالموقع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
كتب محمد صبحى

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أصدرت وزارة التعليم العالى بيانا توضيحيا صادرا عن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد، تعقيبًا على ما جاء بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن نتائج تنسيق بعض طلاب الشهادة الأمريكية.
 
وأوضح مكتب التنسيق أنه قد حدث خطأ في عرض البيانات الخاصة بهؤلاء الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني، وتم إصلاح هذا الخطأ فور اكتشافه.
 
وقد تم إرسال رسالة نصية للطلاب، لإعادة طباعة الإخطار المبدئي للترشيح.
 
وفيما يتصل بشكوى الطلاب وأولياء الأمور الخاصة بسحب ملفاتهم من الجامعات الأهلية والخاصة، ورفض بعض الجامعات إعادة ملفاتهم مرة أخرى، فقد تم التوجيه بحق هؤلاء الطلاب في إعادة ملفاتهم إلى ذات الجامعات الخاصة والأهلية، وترشيحهم على ذات الكليات التي كانوا مُرشحين لها.
 
وكانت الساعات الماضية شهدت حالة من الجدل بسبب تساؤلات البعض حول تغيير نتائج ترشيح طلاب الشهادات المعادلة.
 

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