مصدر أمنى عراقى: طائرات مسيرات مفخخة تستهدف مناطق فى أربيل

أ.ش.أ

أكد مصدر أمني عراقي، أن طائرات مسيرات مفخخة استهدفت مناطق في أربيل.

وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت إحدى مناطق قضاء كويسنجق التابع لأربيل.