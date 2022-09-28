الرئيسية أخبار عربية مصدر أمنى عراقى: طائرات مسيرات مفخخة تستهدف مناطق فى أربيل الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 11:56 ص الشرطة العراقية - صورة أرشيفية أ.ش.أ مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أكد مصدر أمني عراقي، أن طائرات مسيرات مفخخة استهدفت مناطق في أربيل. وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت إحدى مناطق قضاء كويسنجق التابع لأربيل. العراق اربيل السليمانية قضاء كويسنجق الموضوعات المتعلقة العراق: مقتل أكثر من 20 إرهابيا في عمليات إنزال جوي بمناطق مختلفة من البلاد السبت، 24 سبتمبر 2022 09:05 ص العراق: إحباط هجوم لعناصر من تنظيم داعش في صلاح الدين الخميس، 22 سبتمبر 2022 07:00 ص العراق: العثور على وثائق هامة تخص داعش خلال عملية بالأنبار ونينوى وصلاح الدين الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 10:42 ص العراق: الحرب السيبرانية جزء من مكافحة الإرهاب..ونتعاون للقضاء على بقايا داعش الجمعة، 16 سبتمبر 2022 04:09 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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