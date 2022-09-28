اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصدر أمنى عراقى: طائرات مسيرات مفخخة تستهدف مناطق فى أربيل

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 11:56 ص
مصدر أمنى عراقى: طائرات مسيرات مفخخة تستهدف مناطق فى أربيل الشرطة العراقية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكد مصدر أمني عراقي، أن طائرات مسيرات مفخخة استهدفت مناطق في أربيل.
 
وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت إحدى مناطق قضاء كويسنجق التابع لأربيل.
 
 

العراق

اربيل

السليمانية

قضاء كويسنجق



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