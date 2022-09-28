مصادرة طن من الأرز ضُبط داخل مخزن ببورسعيد بغرض الاحتكار

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، حملات موسعة، اليوم الأربعاء، لتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والسوبر ماركت و"الهايبر" والمخازن المعلن وغير المعلن عنها، حفاظًا على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملات التي أشرف عليها محمد عوض عبد الله، وكيل المديرية، عن ضبط أحد المخازن غير المعلن عنها بدائرة حي الضواحي وبداخله طن من الأرز المعبأ بغرض إحتكار السلعة والامتناع عن البيع للمواطنين بالسعر الرسمي الوارد بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 66 لسنة 2022، وجرى مصادرة الكمية المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما حُرر 12 محضر بأحياء: الضواحي والزهور والعرب والشرق وبورفؤاد لمخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022، وحرى مصادرة وبيع الأرز المضبوط بالسعر الرسمي المحدد طبقاً للقرار الوزاري، وإيداع المبلغ خزينة المحكمة على ذمة الفصل في القضية.