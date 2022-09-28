مدير تعليم الوادى الجديد يكرم أوائل الجمهورية فى مسابقات الإبداع والمسرح

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

كرم الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، الطالب محمد شعراوى محمد من مدرسة العاشر من رمضان الإعدادية التابعة لإدارة الداخلة التعليمية، وذلك للفوز بجائزة الدولة للمبدع الصغير بفرع التأليف المسرحى للفئة العمرية الأولى، وذلك بحضور مدير عام الشئون التنفيذية، ومدير إدارة الموهوبين بالمديرية.



كما جرى تكريم الطالبة الزهراء محمد من مدرسة الجيزة الإعدادية بالداخلة للحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الإبداع طموح لعام 2022، مشيداً بجهود القائمين على العمل لدعم طلاب المحافظة الموهوبين بشتى المجالات وتقديم الأفضل دائما.



وفى سياق متصل كرم مدير التعليم بالمحافظة فريق التربية الخاصة، وتم تكريم الطالبة روان أحمد سليم للفوز بمسابقة الطالب المبدع فى اللغة الإنجليزية، فى إطار دعم الطلاب ذوى الهمم وتقديم كافة سبل الدعم لهم وأشاد بمستوى الآداء فى العمل على تنفيذ برنامج تدريبى للخياطة والتفصيل لتأهيل طلاب المدرسة لسوق العمل الحر.