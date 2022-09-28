محافظ بورسعيد: الدولة المصرية تشهد مشروعات قومية عملاقة لتحسين حياة المواطن

بورسعيد محمد فرج

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الدولة المصرية تشهد عصرا جديدا من المشروعات القومية العملاقة التي ترتقي بحياة المواطن في المقام الأول، ويجب أن يتم تطوير الإنسان وتوعيته بالشكل الأمثل، نحو جميع القضايا التي تمس حياته اليومية، لافتاً إلى أن إعادة بناء المواطن يعد الهدف الرئيسي للدولة المصرية والذي يتحقق من خلاله النمو والرخاء، مشيرا لأهمية وعي المواطن بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة والتعاون بين الجميع لتحقيق التنمية المستهدفة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمى للسكان برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، وإيمان جاد مدير عام المجلس القومي للسكان، ومديرى مديريات الصحة والأوقاف وهيئة الرعاية الصحية والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والأزهر والكنيسة وثقافة بورسعيد، والقوى العاملة، ومؤسسات المجتمع المدني.



ومن جانبها، استعرضت إيمان جاد مدير المجلس الإقليمى للسكان نتائج توصيات الجلسة السابقة، وعلى رأسها ضم ثمانية جهات للمجلس، ليشمل كافة القطاعات التنفيذية والدينية ومؤسسات المجتمع المدنى، لتحقيق الأهداف المرجوة من المجلس الإقليمي للسكان، كما تم استعراض خطط المجلس لتنفيذ المبادرات والمؤتمرات والحملات التوعوية المختلفة مع جميع الجهات الأعضاء في المجلس. ومدى تحقيق أهداف المجلس فيما يتعلق بالقضايا السكانية، وأعمال التوعية وتغيير سلوكيات المواطنين فى المناطق الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع رواد العمل التطوعى والجهات المعنية المختلفة للقيام بحملات مواجهة الزيادة السكانية، بالإضافة إلى دور المجلس فى التوعية الأخلاقية ومناقشة القضايا والمشكلات الاجتماعية وإيجاد الحلول المناسبة لها مع المواطنين.



وأكدت " جاد " أنه سيتم تكثيف المبادرات التوعوية خلال الفترة المقبلة و استحداث أنماط غير تقليدية لتوعية المواطنين.



كما ناقش "الغضبان" مع الأجهزة التنفيذية جهود التعاون مع المجلس القومي للسكان لتحقيق أهداف المجلس فى التوعية بمختلف القضايا المجتمعية، مؤكداً أهمية حملات التوعية المستمرة والاهتمام بالحوار المجتمعى لمواجهة المشكلات والقضايا الرئيسية بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى يقوم به المجلس الإقليمى للسكان فى تطبيق حملات التوعية على أرض الواقع.



اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد