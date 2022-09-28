محافظ المنوفية يوجه المختصين بدراسة شكاوى وطلبات المواطنين

كلف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بدراسة واتخاذ اللازم تجاه شكوى أهالى منطقة الأباشيشى قبلى السكة الحديد، بقرية ميت الوسطى مركز الباجور، والذين يلتمسون تنفيذ شارع بعرض 4 أمتار داخل الحيز العمرانى لإيجاد منفذ للدخول والخروج من منازلهم، حيث إنه لا يوجد خلاف هذا الشارع غير السير على قطبان السكه الحديدمما يهدد أمنهم وسلامتهم، وكذا دراسة شكوى مواطن بناحية شبرا بخوم قويسنا يتضرر من قيام الوحدة المحلية بإلغاء الشارع الغربي لمدرسة الشهيد أحمد حامد عبد الدايم الإعدادية وإغلاقه ما يتسبب في إلحاق الضرر بهم و صعوبة دخول وخروج الطلاب من من المدرسة والعرض عليه بما تم.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومى بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للاستماع إلى شكواهم والتعرف على مطالبهم لاتخاذ إجراءات قانونية عاجلة حيالها حفاظاً على حقوقهم وبما يحقق الصالح العام.

كما تضمن اللقاء شكوى مواطن بناحية شبين الكوم يلتمس إزالة منزل قديم بشارع الوسطانى وناصية حارة المحمدي بالبر الشرقي بشبين الكوم، حيث إنه ثبت بالمستندات أن المنزل به ارتفاع لمنسوب المياه الجوفية وتآكل شديد بالجدران وحديد التسليح، ما يمثل خطورة على أرواح شاغليه والمارة، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس حي شرق شبين الكوم بدراسة الموضوع واتخاذ اللازم حفاظا على سلامة أرواح المواطنين.

كما استمع المحافظ إلى طلب معلمة بمدرسة الشهيد إسلام عبد العزيز للتعليم الأساسي بالأخماس التابعة لإدارة السادات التعليمية تلتمس نقلها إلى إحدى مدارس قرية طملاي بمنوف محل إقامتها نظرا لظروف مرض زوجها الصعبة، ووجه المحافظ طلبها إلى مدير مديرية التربية والتعليم لدراسته وإبداء الرأى به بما لا يخل بنظام العمل.

كما أحال المحافظ طلب مواطن بحي شرق شبين الكوم يلتمس استمرار إقامته بمساكن الإيواء نظرا لظروفه المعيشية والاجتماعية الصعبة إلى رئيس حي شرق لدراسة الطلب والعرض بالموقف كاملا، وكلف المحافظ المستشار القانونى بدراسة شكوى مواطن بشبين الكوم يتضرر من تشويه المخطط وإيقاف تراخيص المربع لقطع أرض في حوض "بقروة - البر الشرقي " بدعوى ضرورة اتفاق الملاك.