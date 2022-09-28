محافظ القاهرة يلتقى وفد الوكالة الألمانية لمناقشة استكمال مشاريع التطوير

كتب سيد الخلفاوى

التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لبحث أوجه التعاون بين الجانبين في مجال التعليم الفني والتدريب المهنى بهدف إعداد طلاب وخريجي تعليم فنى مؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل ولديهم التدريب المناسب للحرف والصناعات المختلفة في ظل التحول نحو الاقتصاد الأخضر والآثار المترتبة على تغير المناخ العالمي.

وناقش الاجتماع ما تتميز به محافظة القاهرة من صناعات وحرف يمكن أن يتم تطويرها من خلال التركيز على التعليم الفني الخاص بهذه الحرف، وتوفير المدارس الفنية المتخصصة وورش وأماكن التدريب لطلاب التعليم الفني وذلك ضمن تعاون جمهورية مصر العربية والحكومة الألمانية من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي " برنامج دعم التشغيل والتدريب .

ويذكر أن محافظة القاهرة تعد أكبر محافظة بها مدارس تعليم مزدوج بإجمالي 23 مدرسة تعليم فنى.

وشهد الاجتماع اللواء علاء رشاد السكرتير العام، ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم ، والدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفنى بالمديرية، وخليل شعت مدير وحدة تطوير العشوائيات ، وفرنزيسكا زييل مسئول التخطيط بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وجوتز فون ستومبفلدت خبير فني بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وكورا جوتمان مدير مشروع دعم التشغيل.