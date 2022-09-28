محافظ القاهرة يفتتح معرضا لمستلزمات المدارس بالمعادى بتخفيضات 50%.. صور

كتب سيد الخلفاوى

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة معرض مستلزمات المدارس الذي تقيمه محافظة القاهرة بالتعاون مع الغرفة التجارية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد بشارع الخمسين بالمعادى بتخفيضات تصل إلى 50 % .

وأكد محافظ القاهرة أن هذا المعرض يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية للمواطنين في جميع المحافظات بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهلهم بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد وتوفير احتياجات الطلاب بسعر ملائم .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن قيام الدولة بنشر معارض السلع المخفضة أسهم بشكل جذرى فى السيطرة على الأسعار رغم الأزمة العالمية، مشيدا بدور الغرفة التجارية بالقاهرة كشريك أساسى للأجهزة التنفيذية فى تقديم المنتجات والسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

ولفت محافظ القاهرة إلى وجود معارض أهلا مدارس التى تقدم تخفيضات كبيرة بكافة أحياء ومناطق العاصمة، داعيًا المواطنين والطلبة لشراء احتياجاتهم منها.

وتفقد محافظ القاهرة أجنحة المعرض المقام على مساحة 1000 متر ويشارك فيه 40 عارض من بينهم عدد من شباب الخريجين، ويضم المعرض مستلزمات المدارس والجامعات من الأدوات المكتبية والحقائب والملابس والاحذية ويتم البيع بسعر المصنع .

وأشاد محافظ القاهرة بمستوى المنتجات المعروضة في المعرض وأغلبها صناعة مصرية عالية الجودة مؤكدًا أن المعروضات لاقت اقبالًا كبيرًا من المواطنين.

وفى استجابة لرغبة المواطنين قرر محافظ القاهرة مد فترة المعرض لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين من التخفيضات الموجودة به.

وشهد الافتتاح المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين وعدد كبير من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة.