اليوم السابع
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الداخلية: توزيع حقائب مدرسية بالمجان بالمناطق الأولى بالرعاية

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 11:45 ص
الداخلية: توزيع حقائب مدرسية بالمجان بالمناطق الأولى بالرعاية مسلتزمات مدرسية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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جهز قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" وأهدى حقائب مدرسية بمشتملاتها "أدوات ومستلزمات مدرسية" للأطفال (بدور رعاية الأيتام - المناطق الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية – المناطق الحضارية الجديدة) بمناسبة العام الدراسى الجديد على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع كافة القطاعات ومديريات الأمن.
 
وتم استمرار توزيع الحقائب بمديريات أمن (القاهرة "حى المحروسة بالسلام – مدينة الأمل – قرية الأطفال SOS" - الجيزة - البحيرة - الغربية - مطروح - سوهاج - أسيوط - الدقهلية - بنى سويف - القليوبية - الأقصر - جنوب سيناء - بورسعيد - البحر الأحمر - قنا).. وذلك تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.
 
 

كلنا واحد

مستلزمات المدارس

اخبار الداخلية

الامن الانساني



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