الداخلية: توزيع حقائب مدرسية بالمجان بالمناطق الأولى بالرعاية

كتب محمود عبد الراضى

جهز قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" وأهدى حقائب مدرسية بمشتملاتها "أدوات ومستلزمات مدرسية" للأطفال (بدور رعاية الأيتام - المناطق الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية – المناطق الحضارية الجديدة) بمناسبة العام الدراسى الجديد على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع كافة القطاعات ومديريات الأمن.

وتم استمرار توزيع الحقائب بمديريات أمن (القاهرة "حى المحروسة بالسلام – مدينة الأمل – قرية الأطفال SOS" - الجيزة - البحيرة - الغربية - مطروح - سوهاج - أسيوط - الدقهلية - بنى سويف - القليوبية - الأقصر - جنوب سيناء - بورسعيد - البحر الأحمر - قنا).. وذلك تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.