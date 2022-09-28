محافظ أسوان يسلم 27 شيكاً للعمالة غير المنتظمة ضمن "حياة كريمة".. صور

سلم أشرف عطية، محافظ أسوان، 27 شيكاً مالياً تتراوح ما بين 2000 إلى 10 آلاف جنيه للمستحقين للرعاية من العاملين المسجلين بالعمالة غير المنتظمة لحالات الوفاة أو للإنجاب أو للزواج أو لخضوعهم لإجراء عمليات جراحية، وذلك وسط توزيع حلوى المولد النبوى الشريف فى حضور أحمد عزازى مدير مديرية القوى العاملة بأسوان.

يأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، وخاصة لتقديم أوجه الدعم المختلفة للعمالة غير المنتظمة برعاية وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان.

ومن جانبه قدم محافظ أسوان، شكره لوزير القوى العاملة حسن شحاته على اهتمامه ومساندته للعمالة غير المنتظمة بمحافظة أسوان فى كافة القطاعات الخدمية ، لافتاً إلى أن ذلك يعكس اهتمام الدولة بكافة فئات المجتمع فى الجمهورية الجديدة لتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة للبسطاء والأسر الأكثر احتياجا.

ومن جانبه أوضح أحمد عزازى، بأن هناك 4 منح تقدم لجميع المسجلين بالعمالة الغير منتظمة وهى أعياد الفطر والأضحى والمولد النبوى ، بجانب عيد العمال والبالغ عددهم 60 ألف عامل حيث تم توسيع نطاق الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لهذه الفئة من العمالة بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وخاصة الفئات الأشد احتياجا من منطلق مبادرة وزارة القوى العاملة "عمالنا مسئوليتنا ".

وأشار إلى أن ذلك يأتى في ضوء القرار الوزارى رقم 162 لسنة 2019 المنفذ للمادة 26 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المتعلق بالعمالة غير المنتظمة بمجال المقاولات والزراعة والصيد وغيره من المجالات الأخرى حيث نص القانون فى إحدى بنوده على تنظيم تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك العمالة .



تسليم شيكات للعمالة غير المنتظمة



توزيع حلوى المولد لأسر العمالة



جانب من التوزيع على العمالة



محافظ أسوان ومسئولى القوى العاملة