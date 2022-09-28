وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم أن ذلك جاء بعدما حذف زعيم الأغلبية فى المجلس "تشاك شومر" بندا مثيرا للجدل يتعلق بتصاريح الطاقة من مشروع قانون الإنفاق المهم.

وأمام مشروع القانون عدة خطوات تشريعية أخرى قبل إقراره، لكن التصويت الذى نال تأييد 72 صوتا، مقابل 23 صوتا بالرفض، هو مؤشر على حصوله على دعم الحزبين المطلوب ليصبح قانونا.

وتم التصويت بعدما سحب شومر، وهو ديمقراطي، إجراء من مشروع القانون كان من شأنه أن يحدث تغييرات كبيرة في تصاريح مشاريع الطاقة، بناء على طلب أعده السناتور الديمقراطي جو مانشين الذى اتهم الجمهوريين في بيان "بالسماح للسياسة بتعريض أمن الطاقة بأمتنا للخطر"، وأن التغيير الذي تم إدخاله يعني أن مشروع القانون حصل على دعم كاف في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، للمضي قدما إلى تصويت إجرائي وبدء مناقشات محدودة.

ويمثل التصويت خطوة نحو تجنب إغلاق جزئي للحكومة، وهو إحراج محتمل قد يتعرض له الديمقراطيون قبل ستة أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي في الثامن من نوفمبر المقبل، عندما ستكون السيطرة على الكونجرس على المحك، وكان ميتش ماكونيل، كبير الجمهوريين في المجلس،قد دعا زملاءه في الحزب إلى رفض الإجراء الذي تضمن اقتراح مانشين الإصلاحي الخاص بتصاريح الطاقة.