اليوم السابع
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أكرم القصاص
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لبنان: التيار الوطني الحر يصوت غدا بورقة بيضاء في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 09:57 م
لبنان: التيار الوطني الحر يصوت غدا بورقة بيضاء في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية النائب جبران باسيل
أ ش أ

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أكد النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية اللبنانية الحالي ميشال عون) أن التكتل النيابي للتيار (تكتل لبنان القوي) سيشارك غدا الخميس في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلفا للرئيس عون الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر المقبل.


وأكد باسيل - في مؤتمر له اليوم- أن التكتل النيابي للتيار سيصوت غدا بورقة بيضاء لعدم وجود مرشح للرئاسة يؤيده التيار.


وأوضح أن التيار أعد ورقة برؤية مختلفة للموضوع الرئاسي سيتم عرضها والإعلان عنها الأسبوع المقبل، وذلك في إشارة إلى صعوبة التوصل لانتخاب رئيس للجمهورية في جلسة الغد التي دعا لها رئيس مجلس النواب نبيه بري.


وينتخب مجلس النواب اللبناني بأعضائه الـ 128 رئيس الجمهورية على أن يفوز من يحصل على أغلبية الثلثين في الجلسة الأولى أو الأغلبية النسبية (النصف +1) في الجلسة التالية.


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