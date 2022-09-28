اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 11:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

كلبشة السيارات المتعدية على الجزر الوسطى فى حملة بالوراق.. صور

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 10:38 ص
كلبشة السيارات المتعدية على الجزر الوسطى فى حملة بالوراق.. صور كلبشة السيارات المخالفة بالوراق
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شن حي الوراق بالتعاون مع شرطة المرافق، حملة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، وذلك في إطار تعليمات وتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات الإشغالات الصباحية والمسائية والليلية بمختلف المدن، وعدم السماح بالتعدي علي الطريق العام وأرصفة المشاه والجزر الوسطي.
 
وأسفرت الحملة عن كلبشة السيارات للانتظار الخاطئ وإعاقة الحركة المرورية أمام السيارات والمشاه، وتركيب عدد 2 مطب صناعي شوكة بشارع الغاز و بطئ الغاز لمنع سير السيارات بالاتجاه العكسي للحد من الحوادث ولتسهيل الحركة المرورية، وضبط سيارة مخالفة تقوم بإلقاء المخلفات بالطريق العام بنطاق الحي، ورفع المخلفات والأتربة وكنس وتجريد منطقة سيدي عبد العزيز، وذلك بمتابعة اللواء زكي ممدوح سلام رئيس حي الوراق.
 
تركيب مطبات صناعية بشارع الغاز
تركيب مطبات صناعية بشارع الغاز

 

كلبشة السيارات المتعدية على الجزر الوسطى
كلبشة السيارات المتعدية على الجزر الوسطى

 

حملة لكلبشة السيارات المتعدية على الجزر الوسطى فى الوراق
حملة لكلبشة السيارات المتعدية على الجزر الوسطى فى الوراق

 


تعديات

الشغالات

حملة إشغالات

كلبشة السيارات

سيارات مخالفة

مخالفات

الوراق

الجيزة



الموضوعات المتعلقة

شرطة المرافق تواصل حملات إزالة الاشغالات والتعديات فى الجيزة

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 02:58 م

التنمية المحلية: تقارير دورية بنتائج حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة

الأحد، 25 سبتمبر 2022 03:02 م

حملات إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية بالشرقية.. صور

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 10:17 ص

حملة لإزالة التعديات والأكشاك المخالفة بحرم الدائرى ببشتيل

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 10:33 ص

حملات إزالة تعديات على أملاك الدولة بالموجة 20 فى الأقصر.. صور

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 11:04 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة