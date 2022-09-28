كلبشة السيارات المتعدية على الجزر الوسطى فى حملة بالوراق.. صور

شن حي الوراق بالتعاون مع شرطة المرافق، حملة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، وذلك في إطار تعليمات وتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات الإشغالات الصباحية والمسائية والليلية بمختلف المدن، وعدم السماح بالتعدي علي الطريق العام وأرصفة المشاه والجزر الوسطي.

وأسفرت الحملة عن كلبشة السيارات للانتظار الخاطئ وإعاقة الحركة المرورية أمام السيارات والمشاه، وتركيب عدد 2 مطب صناعي شوكة بشارع الغاز و بطئ الغاز لمنع سير السيارات بالاتجاه العكسي للحد من الحوادث ولتسهيل الحركة المرورية، وضبط سيارة مخالفة تقوم بإلقاء المخلفات بالطريق العام بنطاق الحي، ورفع المخلفات والأتربة وكنس وتجريد منطقة سيدي عبد العزيز، وذلك بمتابعة اللواء زكي ممدوح سلام رئيس حي الوراق.