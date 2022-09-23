تعرف على أعراض ضمور الدماغ وطرق العلاج

كتب – حسام الشقويرى

ضمور الدماغ - أو الضمور الدماغي - هو فقدان خلايا المخ تسمى الخلايا العصبية، و يؤدي الضمور أيضًا إلى تدمير الروابط التي تساعد الخلايا على التواصل. يمكن أن يكون نتيجة للعديد من الأمراض المختلفة التي تضر بالدماغ ، بما في ذلك السكتة الدماغية ومرض الزهايمر، وفقا لما نشره موقع healthline

ومع التقدم في العمر ، تفقد بعض خلايا المخ بشكل طبيعي ، لكن هذه عملية بطيئة. ويحدث ضمور الدماغ المرتبط بمرض أو إصابة بسرعة أكبر ويكون أكثر ضررًا، ويمكن أن يؤثر الضمور على أجزاء مختلفة من الدماغ.

ويمكن أن يتأثر متوسط ​​العمر المتوقع بين مرضى ضمور الدماغ بالحالة التي تسببت في انكماش الدماغ، و يعيش الأشخاص المصابون بمرض الزهايمر في المتوسط ​​من أربع إلى ثماني سنوات بعد تشخيصهم، و يمكن للمصابين بالتصلب المتعدد أن يقتربوا من العمر الطبيعي إذا تم علاج حالتهم بشكل فعال.

ما هي أعراض ضمور الدماغ؟

تختلف أعراض ضمور الدماغ اعتمادًا على المنطقة أو المناطق المصابة في الدماغ.

مرض عقلي هو فقدان الذاكرة والتعلم والتفكير المجرد والوظائف التنفيذية مثل التخطيط والتنظيم.

النوبات هي طفرات في النشاط الكهربائي غير الطبيعي في الدماغ تؤدي إلى حركات متكررة وتشنجات وأحيانًا فقدان للوعي.

حبسة تنطوي على صعوبة في التحدث وفهم اللغة.

ما هي أسباب ضمور الدماغ؟

يمكن للإصابات والأمراض والالتهابات أن تدمر خلايا الدماغ وتسبب الضمور.

إصابات

تحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ. بدون إمداد الدم الغني بالأكسجين ، تموت الخلايا العصبية في المنطقة. الوظائف التي تتحكم فيها مناطق الدماغ تلك - بما في ذلك الحركة والكلام - مفقودة.

إصابات الدماغ الرضية هي تلف في الدماغ قد يكون ناتجًا عن السقوط أو حادث سيارة أو إصابة أخرى بالرأس.

الأمراض والاضطرابات

مرض الزهايمر وأشكال الخرف الأخرى هي حالات تتلف فيها خلايا الدماغ تدريجيًا وتفقد القدرة على التواصل مع بعضها البعض، و يسبب فقدان الذاكرة والقدرة على التفكير بشكل حاد بما يكفي لتغيير الحياة، و مرض الزهايمر ، الذي يبدأ عادة بعد سن الستين ، هو السبب الرئيسي للخرف، وهى مسؤولة عن 60 إلى 80 % من جميع الحالات.

يتم علاج السكتة الدماغية بأدوية مثل منشط البلازمينوجين النسيجي (TPA) ، الذي يذيب الجلطة لاستعادة تدفق الدم إلى الدماغ. يمكن للجراحة أيضًا إزالة الجلطة الدموية أو إصلاح الأوعية الدموية التالفة. يمكن أن تساعد الأدوية المضادة لتخثر الدم وخفض ضغط الدم في منع حدوث سكتة دماغية أخرى.

يمكن أيضًا علاج إصابات الدماغ الرضحية عن طريق الجراحة التي تمنع حدوث تلف إضافي لخلايا الدماغ.