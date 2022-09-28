اليوم السابع
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الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 12:48 م
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فى ذكرى رحيل الزعيم.. وثيقة نادرة عن بيان تأميم قناة السويس ..صور

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 12:47 م
فى ذكرى رحيل الزعيم.. وثيقة نادرة عن بيان تأميم قناة السويس ..صور جمال عبد الناصر
الإسكندرية جاكلين منير

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تحل اليوم الأربعاء، الذكرى الـ52 على رحيل قائد ثورة 23 يوليو وصاحب النهضة المصرية الحديثة، الزعيم جمال عبد الناصر، والذى توفى فى 28 سبتمبر سنة 1970.

 

ويعد الأرشيف الرقمى للرئيس جمال عبد الناصر، أحد مشروعات مكتبة الإسكندرية، إذ يُمثل المستودع الأكثر توثيقًا لحياة الرئيس الراحل  وخاصة فترة رئاسته، باستخدام مجموعة من الوسائل المختلفة.

 

وهذا الموقع تم بناؤه بالتعاون بين مكتبة الإسكندرية ومؤسسة جمال عبد الناصر ويتضمن العديد من الوثائق الرقمية المقروءة والمسموعة والمرئية للزعيم جمال عبد الناصر مصحوبة بالبحث المفصل.

 

ويشمل الموقع تأشيرة الرئيس على بيان الحكومة المصرية، الذى يستنكر التصريح الثلاثى حول تأميم قناة السويس، وتجميد الأموال المصرية، فى 12 أغسطس 1956.

 

ولقد أهدت مؤسسة جمال عبد الناصر مجموعات الوثائق والصور والأفلام والخُطب لمكتبة الإسكندرية لمسحها ضوئيًا وتبويبها وفهرستها وإخضاعها لعملية التعرف الضوئى على الحروف وإتاحتها للمستخدمين فى واجهة قابلة للبحث والتصفح.

 

ويتم تحديث المجموعة بصورة منتظمة بإضافة محتويات جديدة، ويعد أحدثها خاصية "فى مثل هذا اليوم" التى تتيح للمستخدمين إمكانية عرض الأحداث والأخبار والخطب والأفلام التسجيلية التى حدثت فى سنة محددة فى اليوم ذاته.

 

كما تم تزويد المجموعة بإضافات جديدة ممثلة فى ثلاثة وأربعين خطابًا (صوتًا وصورةً)، وتسعة وعشرين كارتًا للتهنئة، وثلاثة عشر منشورًا تم إصدارها من خلال حركة الضباط الأحرار، واثنتين وعشرين وثيقة تحتوى على محاضر اجتماعات الوزارة المصرية فى ألف ومائة وست وسبعين (1176) صفحة.

 

تأشيرة تأميم قناة السويس بخط الزعيم
 

تأميم قناة السويس 2
 

تأميم قناة السويس 3
 

تأميم قناة السويس 4
 

تأميم قناة السويس 5
 

تأميم قناة السويس 6
 

تأميم قناة السويس 7
 

تأميم قناة السويس 8
 

تأميم قناة السويس بخط عبد الناصر
 

تأميم قناة السويس خط الزعيم
 

تأميم قناة السويس
 

خطاب الرئيس بعيد الثورة
خطاب الرئيس بعيد الثورة

 


الاسكندرية

جمال عبد الناصر

ذكرى عبد الناصر

زعيم الامة



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