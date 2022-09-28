اليوم السابع
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الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 08:14 م
أكرم القصاص
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غلق محطة مترو جمال عبد الناصر الجمعة تمهيدا لتشغيلها كمحطة تبادلية.. إنفوجراف

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 07:03 م
غلق محطة مترو جمال عبد الناصر الجمعة تمهيدا لتشغيلها كمحطة تبادلية.. إنفوجراف غلق محطة مترو جمال عبد الناصر

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كشف المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق عن غلق محطة مترو جمال عبد الناصر تمهيدا لتشغيلها كمحطة تبادلية، وقال إن الإغلاق الكامل لمحطة جمال عبد الناصر بالخط الأول الجمعة المقبل 30 سبتمبر 2022 سيكون على مدار اليوم.

محطة مترو جمال عبد الناصر
محطة مترو جمال عبد الناصر

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز أسباب إغلاق المحطة وموعد تشغيلها مرة أخرى

الإغلاق الكامل لمحطة جمال عبد الناصر بالخط الأول الجمعة المقبل 30 سبتمبر 2022 على مدار اليوم بالكامل

- بسبب الانتهاء من تجهيزها للتشغيل كمحطة تبادلية مع الخط الثالث مع افتتاح المحطات الجديدة

- يعمل الخط الأول بشكل طبيعى فى ذلك اليوم بكامل محطاته من حلوان حتى المرج الجديدة ماعدا الوقوف بمحطة جمال عبد الناصر فقط

 

لتلقى الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات:

- خدمة الخط الساخن 16048

- الرقم المخصص لخدمة واتس آب 01221116048

- الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع فيس بوك

-              الموقع الرسمى للشركة cairometro.gov.eg

 

 


المترو

محطة مترو جمال عبد الناصر

اغلاق محطة مترو جمال عبد الناصر



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