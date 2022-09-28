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غرفة صناعة الحبوب: مخزون القمح يكفى لـ7 أشهر مع دعم الدولة للمزارعين

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 07:42 م
غرفة صناعة الحبوب: مخزون القمح يكفى لـ7 أشهر مع دعم الدولة للمزارعين القمح -أرشيفية
كتب - إسلام سعيد

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أكد طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين نجاح الحكومة في استلام نحو 4.2 مليون طن قمح من المزارعين في ظل حرص القيادة السياسية على دعم المزارعين وصرف حافز إضافى لتشجيعهم على التوريد، مشيرًا إلى أن مخزون القمح لدى وزارة التموين يتجاوز الـ 7 أشهر لأول مرة، حيث إن التيسيرات التي اتخذتها وزارة التموين هذا العام وصرف مستحقات المزارعين أولا بأول ساهمت في زيادة معدلات توريد القمح المحلى مقارنة بالعام الماضى.

وقال النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، فى تصريحات له، إن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، نجحت في اتخاذ خطوات استباقية من أجل تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية، خاصة القمح المخصص في إنتاج الخبز المدعم، وذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأدت هذه الخطوات إلى عدم حدوث أي أزمات في الأسواق، في الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول نقص في السلع والمنتجات الغذائية طوال جائحة كورونا وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

 

 


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