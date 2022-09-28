عمرو وهبة يزور مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان

زار الفنان "عمرو وهبة" مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وبالمجان، والتقى الأطفال الناجين من حوادث الحروق، وذلك بهدف تقديم الدعم النفسي للأطفال كجزء أساسي من العلاج ورعايتهم النفسية والمعنوية،و كان في إستقباله

أ. سارة نظمي رئيس قطاع التسويق والاتصال ، وفريق من مؤسسة أهل مصر للتنمية.

شملت الزيارة جولة في المستشفى مع الطاقم الطبي للتطلع على آخر التطورات التي وصلت لها المستشفى حيث انه من المقرر افتتاح المستشفي في الربع الاول من العام القادم، و حرص وهبة على القيام بأنشطة مختلفة خلال قضاءه لليوم.

وأعرب وهبة عن سعادته بهذه الزيارة وكونه فخور بتواجده في أول مستشفى لعلاج الحروق وبالمجان في مصروالشرق الأوسط كما أكد على إيمانه بقضية الحروق وضرورة وجود مستشفى لعلاج الحروق في مصر لإنقاذ مئات الآلاف من مصابي الحروق.

وقالت "نظمي" أن للفنانين دور مهم وبارز في إعادة دمج مصابي الحروق مره أخري في المجتمع، حيث تعتبر هذه الزيارات دافع للناجين من الحروق ان يواجهوا المجتمع و ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وفيما يتعلق بتطورات المستشفى وآخر التحديثات، فقد تم الانتهاء من كافة أعمال المباني والمحارة بالمستشفى بكل الأدوار بنسبة 100%، كما تم الانتهاء من أعمال الدهانات بنسبة 90%، وتركيب واجهات المستشفى وأعمال اللاند سكيب وأعمال السور بنسبة 99%ويجرى حاليًا العمل لتركيب المصاعد التي تم انجازها بنسبة 92%، والسلالم بنسبة 95%، والانتهاء من أعمال الشبكات الرئيسية بالأدوار الخاصة بالتكييف المركزي والكهرباء والإنارة وأنظمة إطفاء الحريق والمياه والصرف والإنترنت والتليفونات بكل الأدوار بنسبة 100%.