ضبط موظف بحوزته حشيش قبل ترويجه بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من القبض على موظف بحوزته مواد مخدرة قبل ترويجها بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصه، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود معلومات سرية بحيازة موظف لكمية من المواد المخدرة بدائرة المركز.



وعقب استئذان النيابة العامة وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضبط مباحث المركز من ضبط "ع ك" موظف، وبحوزته كمية 3 فرش من نبات الحشيش المخدر، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.



وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته، والهاتف للاتصال بعملائه، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.