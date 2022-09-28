ضبط عصابة تسرق متعلقات المواطنين بأسلوب النشل فى القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث قيام 4 أشخاص مقيمون بدائرة القسم، بالتردد على أحد الأسواق بذات الدائرة وسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل".

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (هاتفى محمول- مبلغ مالى "مجهولين المصدر"- سلاح أبيض)، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل"، والإستيلاء على ما بحوزتهم من متعلقات ومبالغ مالية، وأقروا بأن المضبوطات حوزتهم من متحصلات 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.