صندوق النقد الدولى يشن هجوما على بريطانيا بسبب خطة خفض الضرائب

كتبت رباب فتحى

شن صندوق النقد الدولي هجومًا لاذعًا على خطط حكومة البريطانية لخفض الضرائب ودعا رئيسة الوزراء ليز تراس لإعادة النظر فيها لمنع إذكاء عدم المساواة.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له قال في انتقاد علني نادر لاقتصاد عالمي رائد، إن الميزانية المصغرة لوزير المالية، كواسي كوارتنج تخاطر بتقويض جهود بنك إنجلترا لمعالجة التضخم المتفشي وسط تكاليف المعيشة المرتفعة.

وقالت إن البيان الذي يخطط له كوارتنج في 23 نوفمبر يقدم "فرصة لحكومة المملكة المتحدة للنظر في طرق تقديم الدعم للأكثر استهدافًا وإعادة تقييم الإجراءات الضريبية، خاصة تلك التي تفيد أصحاب الدخل المرتفع".

ويأتي التوبيخ وسط رد فعل دولي متزايد على التخفيضات الضريبية غير الممولة من قبل المستشار والتي تبلغ 45 مليار جنيه إسترليني ، حيث تدخل صندوق النقد الدولي سريعًا وتلاه انتقادات حادة من وكالة التصنيف الائتماني موديز في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية ، جانيت يلين، إن الولايات المتحدة "تراقب التطورات عن كثب" في المملكة المتحدة.

وباعتبارها واحدة من أكثر جهات التحكيم تأثيرًا في الأسواق المالية العالمية ، والتي تقيِّم الجدارة الائتمانية للحكومات والشركات نيابة عن كبار المستثمرين ، قالت موديز إن "التخفيضات الضريبية الكبيرة غير الممولة في المملكة المتحدة سلبية الائتمان".

وأوضحت "صدمة الثقة المستمرة الناشئة عن مخاوف السوق بشأن مصداقية الاستراتيجية المالية للحكومة والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف التمويل من الناحية الهيكلية يمكن أن تضعف بشكل دائم قدرة المملكة المتحدة على تحمل الديون."

ويعتبر تدخل صندوق النقد الدولي نادرًا نظرًا لتأثير المملكة المتحدة في الاقتصاد العالمي ، وكواحدة من أكبر المساهمين في المنظمة.