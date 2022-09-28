صحة وهنا.. البطارخ تغزو موائد الأكلات البحرية فى بورسعيد (صور)

بورسعيد - محمد عزام

بدأ انتشار السمك المبطرخ في الأسواق بمحافظة بورسعيد، والتى يبدأ سعر الكيلو منها لما يقرب من 140 جنيها، مما يجعلها وجبة أساسية على الموائد في مطاعم الأسماك والأكلات البحرية.

وينقسم السمك المبطرخ إلى سمك يطلق عليه فوارغ ويخرج منها البطارخ يبلغ سعر الفوارغ من 40 جنيها للكيلو، ووصل حتى 60 جنيها، ويبدأ موسم البطارخ من شهر سبتمبر ويستمر حتى يناير.

يتم تفريغ الأسماك من البطارخ ووضعها بأسعار مخفضة عن سعر المبطرخ منها ويطلق عليها سمك فوارغ، ويتم تسوية الفوارغ بأشكال كثيرة منها الصيادية والمقلي والسنجاري والزيت والليمون، وغيرها من كافة أشكال التسوية.

ويبلغ سعر الكيلو البطارخ بداية من 450 جنيها وتصل إلى 700 على حسب الحجم، ونوع السمك إذا كان مزارع أو بلدي، فلكل نوع له طريقته الخاصة في التعامل والتسوية والتقديم للزبائن، ويتم تجهيز البطارخ بأشكال مختلفة، فيتم تسويها كطاجن وأحيانا مشوية داخل الفرن على حسب طلب الزبائن.

تُدمج البطارخ مع شوربة السي فود "البحريات" فهي فاكهة السي فود، بجانب وجود شوربة البطارخ التي يعجب بها الكثيرون من أهالي بورسعيد وزوار سوق الأسماك ببورسعيد.

ويتوافد الآلاف يومياً على سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد والذي يُقام على مساحة 20.700 ألف متر مربع حوالي 4.7 أفدنة، فيما يقع المبنى الإداري على مساحة مسطحة تبلغ 760 مترًا مربعًا تقريبًا، وبتكلفة بلغت 50 مليون جنيه.

ويضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا، و104 محال "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.