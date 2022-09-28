اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سول: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا مجهولا على البحر الشرقى

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 12:49 م
سول: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا مجهولا على البحر الشرقى صاروخ باليستى - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا على البحر الشرقي.

وحسب موقع روسيا اليوم، أفاد مسؤولون عسكريون في كوريا الجنوبية قبل أيام بأن كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنه "صاروخ باليستي"، في أول تجربة من نوعها منذ يونيو. وتزامنت التجربة مع وصول حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في مناورات مشتركة، وزيارة مرتقبة لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.

وفي وقت سابق اليوم، كشف جهاز الاستخبارات في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية قد تقوم باختبار نووي ما بين 16 أكتوبر و7 نوفمبر.

 


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