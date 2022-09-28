رئيس مجلس النواب: ندعم الشعب الفلسطينى فى الحصول على حقوقه المشروعه

استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بمكتبه اليوم الأربعاء، روحى فتوح رئيس المجلس الوطنى الفلسطيني.

وفى مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بـ"روحى فتوح" رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى، مؤكدًا على مكانة فلسطين المميزة فى قلوب المصريين والعرب جميعًا، مُشددًا على التزام الدولة المصرية والشعب المصرى بدعم الشعب الفلسطينى فى الحصول على حقوقه المشروعه فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

على الصعيد البرلمانى، أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية الفلسطينية مع تقديم كافة أشكال الدعم للمجلس الوطنى الفلسطينى من أجل القيام بدوره كممثل للشعب الفلسطيني.

من جانبه، أكد روحى فتوح رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى على اعتزازه بهذا اللقاء مشيرًا إلى أن مصر كانت ولا تزال الداعم الأكبر لفلسطين، مؤكدًا على فخره بجهود السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى الكبيرة فى مواجهة الارهاب، مُشددًا على أنه لولا تلك الجهود لسقطت المنطقة بالكامل فى يد الارهاب ومُشيدًا أيضًا بجهود الدولة المصرية فى لم شمل البيت الفلسطينى الداخلي.