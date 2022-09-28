رئيس جامعة قناة السويس: جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية جاهزة لاستقبال الطلاب

الإسماعيلية- صبرى غانم

هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أعضاء مجلس جامعة قناة السويس ببدء العام الأكاديمي 2022/2023، متمنياً للجميع عام دراسي ناجح بمنظومة تعليمية مميزة وملئ بالأنشطة الطلابية الهادفة.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للدكتور محمد سعد زغلول لصدور القرار الجمهورى، بتعينه نائباً لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث متمنياً له التوفيق والسداد.

لتبدأ الجلسة رقم "432" لمجلس جامعة قناة السويس بالتصديق على محضر الجلسة السابقة بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث، وهدى فرج أمين عام الجامعة وعمداء الكليات وأمانة المجلس.

هذا وأعلن "مندور" عن جاهزية الجامعة وكلياتها لاستقبال طلابها منذ اليوم الأول من أكتوبر القادم، مشيراً إلى الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة داخل المدرجات والمعامل والقاعات الدراسية والانتهاء من صيانة كافة المرافق، مطالباً بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الجامعة مع الالتزام بعمليات التطهير والتعقيم المستمر حرصاً على سلامة جميع منتسبي العملية الجامعية.

وعن استعدادات المدن الجامعية أعلن " مندور " عن تسكين الطلاب بالمدن الجامعية بداية من يوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر، مشيراً إلى أنه تم قبول 1335 بمدينة الطلاب و 1275 بمدينة الطالبات بالمرحلة الأولى، موضحاً أن التسكين يتم على مدار ثلاث أيام اليوم الأول للطلاب الحاصلين على تقدير عام ممتاز و المستجدين، اليوم الثانى للطلاب الحاصلين على تقدير عام جيد جدا ، أما اليوم الثالث للطلاب الحاصلين على تقدير عام جيد.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم الانتهاء من إعلان جميع الجداول الدراسية ودليل الطالب على موقع الجامعة والصفحة الرسمية لكل كلية، مشدداً على ضرورة الإلتزام التام بالحضور لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين منذ اليوم الأول من الدراسة لافتاً إلى أن الأسبوع الأول من الدراسة يشمل لقاءات استقبال للطلاب المستجدين والقدامى ولقاءات تعريفية للطلاب الجدد ،بالبرامج الدراسية والأنشطة الطلابية والخدمات الطبية التى تقدم للطلاب.

كما حرص رئيس الجامعة خلال المجلس على عرض ما تم إنجازه بملف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، معلناً عن صدور القرار الجمهوري لتلك الجامعة الجديدة وبهذا القرار تكون لها صفة اعتبارية خاصة بها كجامعة مستقلة، معرباً عن سعادته بخروج جامعة جديدة من رحم جامعة قناة السويس مُقدماً الدعم اللوجستي لتلك الجامعة وتوفير الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس والعاملين فى عامها الأول .

وكشف رئيس الجامعة أن الجامعة الجديدة استقبلت 1157 طالب وطالبة بتسع برامج لسبع كليات لتكون بذلك الجامعة رقم 3 على مستوى 12جامعة أهلية قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح الدراسة بها هذا العام، مشيداً بجهود كافة العاملين بهذا الملف الهام متمنياً التوفيق لأعضاء لجنة إدارة ملف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ، ثم بدأ المجلس فى مناقشة جدول الأعمال والموضوعات المقدمة من قطاعات الجامعة وكلياتها.