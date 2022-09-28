رئيس جامعة طنطا يكرم الدكتور السيد سامى لحصوله على وسام الرياضة من الطبقة الأولى

كرم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اليوم الدكتور السيد سامي الأستاذ بقسم المنازلات والرياضات الفردية ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع الأسبق وإهدائه درع الجامعة بمناسبة حصوله على وسام الرياضة من الطبقة الأولى تقديراً لدوره فى الانجازات الرياضية العالمية التى حققها مع المنتخب المصرى للسلاح.

أكد رئيس الجامعة أن منح الدكتور السيد سامي وسام الرياضة من الطبقة الأولى يعد وساماً وفخراً للجامعة، معرباً عن سعادته بما حققه من بطولات خلال فترة تدريب المنتخب المصري للسلاح وما قدموه من أداء مشرف وقوى، متمنياً له دوام التقدم والرقي.