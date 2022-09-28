رئيس جامعة طنطا يصدر قرارات تعيين جديدة لرؤساء أقسام بكليات الجامعة

الغربية مصطفى عادل

أصدر الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، قرارات تعيين جديدة لرؤساء أقسام بكليات الجامعة، حيث تم تكليف الدكتورة فاتن عبد المجيد السعودى الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم المناهج وطرق التدريس بالكلية، وتكليف الدكتور سعيد عبد الغفار العنانى الأستاذ بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم التربية الفنية بالكلية، وتكليف الدكتور عبد الباقى موسي الشايب الأستاذ بقسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم الاقتصاد الزراعي بالكلية.

كما أصدر رئيس الجامعة أيضاً قرارا بتكليف الدكتور عبد الناصر عبد الغنى الزعويلى الأستاذ بقسم النبات الزراعي بكلية الزراعة للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم النبات الزراعي بالكلية، و الدكتورة عبير مصطفى دراج الأستاذ بقسم علاج الجذور بكلية طب الأسنان للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم علاج الجذور بالكلية، و الدكتور عطية عبد الوارث عبد الرازق الأستاذ بقسم تقويم الأسنان بكلية طب الأسنان للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم تقويم الأسنان بالكلية، و الدكتورة منال عبد الله سيد جاهين الأستاذ بقسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة بكلية التمريض للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم تمرض صحة الأم وحديثي الولادة بالكلية.





