رئيس جامعة سوهاج يشارك فى جلسة نقاشية حول مواجهة الشائعات والأفكار الهدامة ..صور

وأوضح رئيس الجامعة أن الإعلام سلاح مهم في معركة مواجهة الشائعات المغرضة، وحماية الشباب من أضرار الشائعات والأكاذيب لما له من دور كبير في تغيير قناعات وسلوك المواطنين بشكل كبير، وتنمية الوعي لدي المواطنين، بأهمية التحقق من صحة المعلومات والحصول عليها من مصادرها الأساسية، مؤكداً أن صناعة الوعي تتطلب مشاركة كافة مؤسسات الدولة في وضع خطة متكاملة للتصدي للمحاولات الخبيثة من قبل قوي الشر في تهديد الاستقرار وتزييف الحقائق، وخاصة ان مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة لمستخدميها تعد أداة خصبة لنشر الأخبار الزائفة وترويجها، وهذا يعد من أخطر التحديات في العصر الحديث.

وأكد عبد الخالق خلال الجلسة علي أهمية دور الجامعات في توعية الطلاب بالتحديات الحالية، وحروب الجيل الرابع، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء لديهم، وتحصينهم من محاولات العبث بعقولهم من أي أفكار هدامة ومتطرفة، لافتاً إلى أنه فى ضوء توجيهات القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفذ الجامعة العديد من الأنشطة والفاعليات التي تهدف إلى نشر الفكر المستنير وتوعية الطلاب لمحاربة الأفكار المغلوطة، وعدم الانصياع وراء الأخبار والمعلومات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحري الدقة وصحة المعلومة قبل الإعتماد عليها في بناء الرأي.

وأضاف عبد الخالق أنه خلال فعاليات الجلسة تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام بهدف تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لصقل مهارات الطلاب للوصول إلى إعلامى متخصص، وتدريب أعضاء ومعاونى هيئة التدريس على المهارات والسياسات الإعلامية.