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رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة العليا لصناعة السيارات

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 03:33 م
رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة العليا لصناعة السيارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء الاجتماع الأول للجنة العليا لصناعة السيارات.

 

وكان رئيس الوزراء قد أكد على أهمية المؤتمر الاقتصادى الذى تقرر عقده فى الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر المقبل، والذى كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية؛ لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصرى، من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوى الخبرة وممثلى مجتمع الأعمال.

 

وعرض رئيس الوزراء خلال اجتماع المجلس الأجندة المقترحة للمؤتمر الاقتصادى، والمحاور التى تم التوافق عليها خلال أيام المؤتمر الثلاثة، مؤكدًا أنه سيتم اعتبارًا من الأسبوع المقبل، الإعلان عن الأجندة التفصيلية للمؤتمر، مع إطلاق موقع إلكترونى خاص بالمؤتمر، لتلقى المقترحات والآراء الخاصة بالمؤتمر.


اللجنة العليا لصناعة السيارات

الحكومة

مجلس الوزراء

المؤتمر الاقتصادي



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