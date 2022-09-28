اليوم السابع
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الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 08:05 م
أكرم القصاص
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رئيس النواب العراقي يدعو القوى السياسية إلى الجلوس على طاولة واحدة

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 07:02 م
رئيس النواب العراقي يدعو القوى السياسية إلى الجلوس على طاولة واحدة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي
أ ش أ

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دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، القوى السياسية إلى الجلوس على طاولة واحدة لإيجاد مخرج للأزمة. 


وذكر مكتب الحلبوسي ،في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن رئيس النواب العراقي أكد ضرورة إيجاد حل ووجوب الحرص كمجلس النواب أن يكون ممثلا لجميع أبناء الشعب، داعيا القوى السياسية للجلوس على طاولة واحدة لإيحاد مخرج سياسي للبلد على المستوى التنفيذي والقضائي والتأكيد على العمل لجمع الفرقاء السياسيين.


وشدد الحلبوسي بحسب البيان، على ضرورة أن يكون هناك حل سياسي شامل يتحمّل الجميع فيه مسئولياته وما يلقى على عاتقه أمام الشعب.


العراق

البرلمان العراقى

محمد الحلبوسى

مجلس النواب العراقى

الأزمة السياسية فى العراق



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