جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

كتبت ريهام الباشا

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من دبى علي خطوط رحلة خطوط طيران فلاي دبي اشتبه كريم صبحى رئيس الوردية في كل من الراكب أ . م . أ والراكب م . ع . أ مصريان الجنسية .

وبسؤالهما عما إذا كانا بحوزتهما اشياء تستحق ضرائب جمركية أو غيرها من الضرائب والرسوم الاخرى ، أجابا بالنفى وبدا عليهما علامات الارتباك والقلق

وبتمرير حقائبهما علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد حنيش، ومحمد صالح مأموري الفحص بالأشعة تحت اشراف أسلام قبارى مدير ادارة الفحص بالأشعة تم تأكيد صحة الاشتباه .

وبالعرض علي وليد عيسي مدير إدارة الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكبين وتفتيشهما ذاتيا من كريم صبحي رئيس الوردية وتامر الخولى مأمور الحركة ومحمد فرجانى مأمور تعريفة وصبحى محمود مفتش مكافحة التهريب الجمركى وطه الشهاوى بادارة الأمن الجمركي فتبين وجود 29 هاتف محمول ماركة Oppo وIphone مخبأة بين طيات الملابس بداخل حقائبهما .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 526 ألف جنيه.

قرر مصطفى العربي مديرعام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 37 لسنة 2022.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .