توفر 4500 فرصة عمل.. أبرز 10 معلومات عن المنطقة الاستثمارية ببنها بعد افتتاحها

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية علي مستوي الجمهورية اليوم.

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع"، أبرز 10 معلومات حول المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، والتي جاءت علي النحو التالي:

1- تقع المنطقة الاستثمارية بمنطقة عزبة نجيب بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

2- تم تخصيص المنطقة للصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها.

3- تقام المنطقة الاستثمارية على 46 فدانا.

4- تضم المنطقة 147 وحدة صناعية و16 منفذ بيع و18 مخزن و6 وحدات تبريد.

5- توفر هذه الوحدات ما يزيد عن 4500 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة.

6- تضم المنطقة مركز خدمات المستثمرين ومركزاً حضرياً للمرأة ومركز ريادة الأعمال، ومبنى خدمات عاملين.

7- بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 1.1 مليار جنيه.

8- متوسط المساحات للوحدات الصناعية تتراوح ما بين 240م2 إلى 360م2.

9- التعاقد مع المستثمرين بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد.

10- بلغت نسبة الإشغال بالمنطقة الاستثمارية ببنها نسبة الـ 100%.