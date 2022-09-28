اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 09:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق الجامعات 2022.. إعلان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة بموقع التنسيق

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 09:32 ص
تنسيق الجامعات 2022.. إعلان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة بموقع التنسيق التنسيق الإلكترونى أرشيفية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن موقع التنسيق الإلكترونى، نتيجة تنسيق طلاب الشهادات المعادلة حيث يتاح للطلاب الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى من خلال الرابط التالى https://tansik.digital.gov.eg/application/main.aspx?Certificate=3 للحصول على النتيجة.

وعلى جانب آخر، كان مكتب التنسيق أعلن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية وتم إتاحة النتائج على موقع التنسيق، وتقدم إجمالى عدد (258028) طالبا وطالبة على موقع التنسيق الإلكترونى من الشهادات الفنية نظام (3- 5 سنوات) والمعاهد المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية.

و بلغ عدد الطلاب المرشحين (255093) طالبا وطالبة وذلك طبقًا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفى حدود الأعداد المُقررة لكل شهادة وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة فى هذا الشأن.

و استنفذ عدد (2935) طالبا وطالبة لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الإلكترونى لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم.


موقع التنسيق

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2022

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة

اخبار مصرية



الموضوعات المتعلقة

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. التعليم العالى تعلن قواعد التحويل بين الكليات وتقليل الاغتراب

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 09:00 ص

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية.. مكتب التنسيق يعلن ترشيح 255 ألف طالب

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 10:15 م

جامعة الأزهر: إعلان نتيجة تنسيق القبول بالمدن الجامعية خلال ساعات

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 11:07 ص

تنسيق الدبلومات الفنية.. 245 ألف طالب يسجلون بموقع التنسيق الإلكترونى.. مكتب التنسيق يبدأ فرز رغبات الطلاب.. قبول 10% من طلاب الدبلومات من إجمالى المقبولين من شهادة الثانوية العامة.. والنتائج خلال 48 ساعة

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 11:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة