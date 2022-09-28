اليوم السابع
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نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. التعليم العالى تعلن قواعد التحويل بين الكليات وتقليل الاغتراب

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 09:00 ص
نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. التعليم العالى تعلن قواعد التحويل بين الكليات وتقليل الاغتراب مكتب تنسيق - صورة أرشيفية
كتب: محمد صبحى – محمد الأحمدى

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس، موضحة أنه يُجرى حالياً الاستعداد للعام الدراسى الجديد بالتنسيق الكامل مع الجامعات في مختلف المحافظات.

 

وأشارت الوزارة إلى أن طلاب الدبلومات الفنية لهم مقاعد بالجامعات التكنولوجية الجديدة، والتي تهتم بتأهيل الطالب لسوق العمل.

وأكدت وزارة التعليم العالى فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية الدور (الأول – الثاني) لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 15/9/2022 حتى يوم السبت الموافق 24/9/2022.

 

تقدم إجمالي عدد (258028) طالب وطالبة علي موقع التنسيق الالكتروني من الشهادات الفنية نظام (3- 5 سنوات) والمعاهد المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية.

 

بلغ عدد الطلاب المرشحين (255093) طالب وطالبة وذلك طبقًا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المُقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن.

 

استنفذ عدد (2935) طالب وطالبة لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم.

 

قواعد تقليل الاغتراب (التحويلات)

سيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات ) اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 28/9/2022 حتى يوم الجمعة الموافق 30/9/2022.

 

التحويل بين الكليات الجامعية:-

عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمُتضمنة ما يلي:-

التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

 

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:-

يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المُقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

لا توجد تحويلات ورقية.

في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.


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تنسيق الدبلومات الفنيه

الدبلومات الفنيه

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