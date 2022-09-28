تموين القليوبية يشن حملة تفتيشية على المصانع والمكتبات قبل بدء العام الدراسى

القليوبية - إبراهيم سالم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، بقيادة عيد عبد الله مدير المديرية، ومنال إحسان وكيلة المديرية، حملة تفتيشية مكبرة بدائرة بندر ومركز بنها، لتشديد الرقابة على كافة الأنشطة التجارية، وبيان مدى التزام المسؤولين عنها بالقوانين والقرارات التموينية، وذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.



وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر، منها محضر ضد المسئول عن مصنع حلويات لاستخدامه سلع مجهولة المصدر وعدم وجود شهادة صحية، حيث تم ضبط 600 كيلو سكر أبيض، و175 كيلو نشا، و300 كيلو حمص، و260 كيلو سمسم، و200 كيلو سكر جلوكوز، كما تم تحرير محضر ضد المسئول عن مصنع لصناعة الأدوات المدرسية، لعدم وجود ترخيص، والغش تجارى، واستخدام سلع مجهولة المصدر، حيث تم ضبط 50 لفة سوستة، و5000 كيس جرار سويته، و30 توب قماش يستخدم في صناعة المقالة المدرسية.



كما تم تحرير محضر ضد المسئول عن مصنع حلويات بعربة المربع في بنها، لعدم وجود ترخيص، وعدم وجود شهادة صحية، واستخدام سلع غذائية مجهولة المصدر، حيث تم ضبط 175 كيلو جوز هند مبشور، و200 كيلو فول سوداني، و50 كيلو نشا، و40 كيلو زبيب، و100 كيلو سكر، وكذلك تحرير محضر ضد سوبر ماركت بعزبة المربع في بنها، لعدم الإعلان عن أسعار الأرز، وأخيرا تحرير محضر ضد المسئول عن مخزن للمنتجات الورقية، لعدم وجود ترخيص، حيث تم ضبط 960 ألف عبوة منديل، و4500 عبوة بالة مناديل، و3840 عبوة مناديل تواليت.