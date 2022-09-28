تضامن الأقصر تعلن تسليم 36 طرفا صناعيا للمستحقين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر أنه خلال شهر سبتمبر سلمت 36 طرفا صناعيا للمرضى غير القادرين بمدن ومراكز محافظة الأقصر، بالتعاون مع أكبر المراكز الطبية المتخصصة فى مجال الأجهزة التعويضية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحت رعاية التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.



وأكد محمد حسين بغدادى، وكيل مديرية التضامن بالأقصر، أن تسليم الـ36 طرفا صناعيا جاء ضمن مشروع تنموى للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياة، حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الآخرين في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية، ورفع الروح المعنوية وتحمل المسئولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين، حيث جاء ذلك فى إطار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.



وأضاف وكيل مديرية التضامن بالأقصر، فى بيان صحفى، أن كل هذه الجهود تأتي متوافقة مع ما تقدمه مبادرة "حياة كريمة" من خدمات إنسانية جليلة لأبناء محافظة الأقصر، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدنى الذى أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.



ومن جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع الأقصر وتم تسليمهم الاجهزة التعويضية بعد اجراء ابحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية على الأسر الأكثر احتياجًا من والأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظات المختلفة .



وأضاف اللواء ممدوح شعبان، فى بيان صحفى، أن الدعم جاء بهدف رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية على مستوى قرى ومراكز المحافظة، وجرى تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد الحالات المستحقة.



تسليم 36 جهاز تعويضي وطرف صناعى للمستحقين بالأقصر



تضامن الأقصر تعلن تسليم 36 جهاز تعويضي وطرف صناعى



