تجديد حبس المتهمين بافتعال مشاجرة بالمنيرة الغربية بسبب لعب الأطفال 15 يوما

أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين بافتعال مشاجرة في المنيرة الغربية بسبب لعب الأطفال 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم حيث أسفر الحادث عن مقتل مسن في الواقعة.

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة مسن لقى مصرعه بسبب مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص في المنيرة الغربية بالجيزة، لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص، نتيجة الاعتداء عليه خلال مشاجرة في المنيرة الغربية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد محمد ربيع مفتش المباحث الجنائية، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة، وخلال المشاجرة تعرض المجني عليه لاعتداء أدى إلى مصرعه.

تمكن رجال المباحث بإشراف العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، من تحديد هوية المتهمين، وتم ضبطهم، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه رجال المباحث باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق والتي أمرت بما سبق.