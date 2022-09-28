بيطرى الغربية: تحصين 231 ألف حيوان ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع

الغربية- محمد طارق

صرح الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية، بأن أعمال تنفيذ الحملة القومية الثانية لعام 2022 لتحصين مواشى المحافظة ضد مرضي الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع، تعمل منذ 14/7/2022وتمتد لحين تحصين حصر وتعداد المحافظة من الحيوانات باختلاف أنواعها من "الأبقار- الجاموس- الأغنام – الماعز" والبالغ عددها 266 ألف 554 حيوانا.

وأوضح " أنور " أن المديرية قامت بصرف كافة اللقاحات ضد مرضى الحمى القلاعية، الثلاثى والعترات المتحورة والمكتشفة مؤخرا، وكذا حمى الوادى المتصدع والمستلزمات اللازمة للتحصين، وقد بلغ إجمالى ما تم تحصينه حتي الآن 231 ألفا من الحيوانات .

وأضاف أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة وثمن التحصين 22 جنيهاً للحيوان الواحد من الأبقار أو الجاموس، 10.5 جنيهات للحيوان الواحد من الأغنام أو الماعز، وحال وجود أي شكوي علي المواطن التواصل مع الإدارة البيطرية التابع لها محل إقامته أو التواصل مع مديرية الطب البيطري علي تليفون 3332574.

وأشار إلى أنه تم عقد 132 ندوه إرشادية بجميع مراكز المحافظة ، لتوعية المواطنين بضرورة تحصين حيواناتهم والوقاية من الأمراض الوبائية، وكذلك التأمين على الحيوانات من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وناشدت المديرية جميع المواطنين التعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية البالغ عددها 135 وحدة بيطرية وذلك لتحصين حيواناتهم ضد هذه الأمراض.