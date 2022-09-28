الكرملين: واشنطن تقترب من التحول لطرف فى النزاع بأوكرانيا

وكالات

حذر الكرملين اليوم الأربعاء، من المخاطر الناجمة عن تورط الولايات المتحدة المتزايد في النزاع الدائر في أوكرانيا واقترابها من التحول إلى طرف فيه، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.

وكان قد كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف عن وجود "اتصالات متقطعة" بين موسكو وواشنطن بشأن مناقشة القضايا التي تتعلق بالأسلحة النووية محملا في الوقت نفسه، بعض الدول وصفها بـ"الأعداء" مسؤولية تأجيج الأوضاع في المنطقة.