القوى العاملة: انطلاق مبادرة "المناخ مسئوليتى" بالقليوبية

كتبت آية دعبس

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، عن تنفيذ مبادرة "المناخ مسئوليتي" والتي أطلقتها الوزارة في مجال السلامة والصحة المهنية في بمقر شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات بمنطقة الخانكة على مدار يومين، بالتزامن مع تنظيم مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 خلال شهر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة الـ 17 وخاصة الهدف رقم 13 المعنى بالعمل المناخى ورؤية مصر 2030.

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، ان المديرية نفذت المبادرة على ارض المحافظة في إطار استراتيجية وزارة القوى العاملة لتعزيز بيئة عمل آمنة، ونشر الوعي البيئي والمناخي داخل كل محافظة، تزامنآ مع فاعليات مؤتمر المناخ cop -27 .

وأضافت مدير المديرية، في كلمتها في المبادرة، أن تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية هى طوق النجاه للمنشآت لخفض الانبعاثات الضاره والوقايه من المخاطر بيئة العمل والحفاظ على العمال وصحتهم بشكل خاص، والبيئة المحيطة بشكل عام، بالاضافة إلى إلقاء محاضرة عن حل المشكلات الخاصة بالسلامة والتى تؤثر سلبا على المناخ .

وحضر المبادرة، محمد عليان وكيل المديرية، ومجدى السيد مدير ادارة السلامة والصحة المهنية، والكيمائية رانيا هلال مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بأبى زعبل، ومسئولى السلامة والصحة المهنية بالشركة.