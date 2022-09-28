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الغرف التجارية: مخزون السلع الاستراتيجية يكفي 6 أشهر واستقرار الأسواق

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 07:27 م
الغرف التجارية: مخزون السلع الاستراتيجية يكفي 6 أشهر واستقرار الأسواق السلع الاستراتيجية
كتب - إسلام سعيد

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أكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن مخزون السلع الأساسية والاستراتيجية يكفي 6 أشهر، وهناك حالة استقرار واضحة للسلع الرئيسية، مشيرا إلى أن بعض المعلومات المغلوطة يجرى تداولها والواقع يشهد بعكس ذلك، خاصة للسلع الأساسية.

وأضاف عز في تصريحات خاصة، أن الدولة عملت على توفير مخزون سلع استراتيجية للسكر والزيت والصويا والشاي وغيرها، مما يخلق حالة استقرار في الأسواق في الفترة الحالية.

وكان عز قال، أن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO لأسعار الغذاء قد انخفض بنسبة 8.6% وهو الانخفاض الشهري الرابع على التوالي متراجعا إلى أقل من مستويات ما قبل الازمة الروسية الأوكرانية مسجلاً أدنى مستوياته منذ يناير 2022، إلا أنه مازال أعلى مما كان عليه في نفس الفترة من عام 2021 بنسبة 13.1%، ومن المتوقع استمرار الانخفاض خلال الأشهر القادمة ليقارب أسعار العام الماضي.

وأضاف في تصريحات: "انخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 19.2% وهو أدنى مستوى له منذ 10 أشهر، وذلك بسبب انخفاض أسعار زيوت النخيل بسبب توقع إتاحة كميات وافرة للتصدير من اندونيسيا وفول الصويا وبذور اللفت بسبب تباطؤ الطلب وتوقع إمدادات وفيرة من المحاصيل الجديدة".

وأوضح انخفاض مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 11.5%، مدفوعة بانخفاض بنسبة 14.5% في القمح وذلك بعد الاتفاق بين أوكرانيا وروسيا بشأن تحرير حركة التصدير من الموانئ الرئيسية للبحر الأسود والتوافر الموسمي من المحاصيل الجارية وانخفضت أسعار الذرة بنسبة 10.7% بسبب اتفاق البحر الأسود فضلاً عن زيادة الكميات المتاحة خلال الموسم في الأرجنتين والبرازيل، مما ساعد على تخفيف الضغط على الأسعار، كما تدنت الأسعار العالمية للأرز للمرة الأولى في عام 2022.

 

 


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