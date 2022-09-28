الطويل فى الخلف.. "تعليم قوص" تضع قواعد منظمة لترتيب جلوس التلاميذ داخل الفصول

قنا صابر سعيد

أصدر طارق نور الدين، مدير عام إدارة قوص التعليمية بقنا، أمر إدارى رقم ( 26 ) فى 28 سبتمبر لسنة 2022 تم تعميمه على مديرى جميع المدارس بمختلف أنواعها ومراحلها بالتزامن مع بدء الدراسة السبت المقبل، بشأن القواعد المنظمة لجلوس التلاميذ على المقاعد الدراسية داخل الفصول.



شمل قرار المدير العام، إلزام المدارس ذات الكثافة الكبيرة بأن جلوس التلاميذ وفقا للطول، وأن التلاميذ قصار القامة يخصص لهم المقاعد الأمامية، ثم يتم الجلوس بالتدريج للتلميذ الأطول فالأطول، واستثنى القرار التلاميذ ذوى الاحتياجات الخاصة من ضعاف السمع والبصر أو من لديهم نسبة قلة التركيز فيخصص لهم المقاعد الأمامية.



وتناول القرار، القواعد التنظيمية لجلوس التلاميذ داخل الفصول بمدارس الكثافة المعتادة، حيث شدد القرار على طريقة تنظيم المقاعد بالفصول بها على هيئة حرف " U " مع ضرورة تدوير أماكن جلوس التلاميذ يوميا بما يضمن الاستفادة العادلة لكل تلميذ يوميا بشكل ومكان الجلوس.



وأكد طارق نور الدين مدير عام تعليم قوص، التنسيق الجدى بين غرفة عمليات الادارة المنعقدة التى بدأت عملها، اليوم الأربعاء، وقسمى المتابعة و الأمن ومديرى المراحل المختلفة لمتابعة تسكين التلاميذ داخل الفصول تجنبا للتزاحم مع الحد من دخول اولياء الامور لافنية المدارس او الفصول او التجول داخل المدارس .