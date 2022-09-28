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السجن 3 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته بـ"الانضمام لجماعة إرهابية"

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 03:47 م
السجن 3 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته بـ"الانضمام لجماعة إرهابية" المستشار وجدى عبد المنعم
كتب إيهاب المهندس

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قضت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، بالسجن 3 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالمعادى.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهم وأخرين العديد من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وفيما عاقبة المحكمة متهم بالغرامة 50 ألف جنيه في إعادة محاكمته بتهمة التظاهر بدون تصريح بمنطقة المعادي.

 


الجنايات

الانضمام لجماعه ارهابيه

اخبار الحوادث

المستشار وجدى عبد المنعم

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