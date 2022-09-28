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الزينية بالأقصر تسلم ملف أراضى الدولة لمنظومة التقنين.. وتحرر 183 عقدا

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 09:49 ص
الزينية بالأقصر تسلم ملف أراضى الدولة لمنظومة التقنين.. وتحرر 183 عقدا المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، عن تسليم جميع ملفات الأراضي أملاك الدولة وولايات أخرى لمنظومة التقنين بالمحافظة، حيث تم تحرير 183 عقد، وعمل مذكرة وبيان لـ 455 مواطن تقدموا بطلبات للمركز التكنولوجي بالمدينة لمعاينة منازلهم ويرغبون فى تقنين أوضاعهم.

وفى هذا الصدد قام محمد إسماعيل مسئول أملاك الدولة برئاسة مركز ومدينة الزينية، بتسليم جميع ملفات الأراضي أملاك الدولة ولايات أخرى طرح النهر لمنظومة التقنين بالمحافظة، ولا يوجد بالمركز أي ملف للتقنين لم يتم اتخاذ إجراء بشأنه، كما تم تحرير عدد 183 عقد ولايوجد تحت السداد إلا عدد 2 ملف سيتم السداد في نهاية الأسبوع، وذلك بناء علي توجيهات العقيد أحمد الهواري رئيس المركز، وإشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز.

كما تم أيضاً عمل مذكرة لسكرتير عام المحافظة محمد عبد الفتاح عثمان، وبيان عدد 455 مواطن قاموا بالتقدم بطلبات للمركز التكنولوجي بالمركز لمعاينة منازلهم والمقامة على أراضي أملاك دولة داخل الزمام، ويرغبون في تقنين أوضاعهم وشراءها طبقا للقانون 182 لسنه 2018، حيث تقدمت رئاسة مركز ومدينة الزينية بكل الشكر والتقدير لكل من شارك في التيسير علي المواطنين لتقنين أوضاعهم طبقا للقانون 144 لسنة 2017 بالسهولة واليسر وبكل التجرد والشرف.

وفى نفس السياق عقد العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، اجتماعا وورشة عمل لشرح أهمية مشروع الخرائط العمرانية المحدثة ومدى تأثيره على المصلحة العامة، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بسرعة الانتهاء من إعداد الخرائط العمرانية المحدثة لجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وعرض رئيس مركز ومدينة الزينية خلال الإجتماع وورشة العمل، بيان التنمية المحلية والخرائط العمرانية للوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة الزينية، وتضمن الاجتماع ورشة عمل لشرح سبل تنفيذ بيان التنمية المحلية والخرائط العمرانية للوحدات المحلية، وذلك بحضور يوسف جلال نائب رئيس المركز، وحنان محمد يوسف سكرتيرة المدينة، والمهندس مصطفى أمين عبدالدايم، والمهندسة سلوي عبد الفتاح ومحمد فتحي مسؤول الإدارة الزراعية وحماية الأراضي والإدارة الهندسية، والمهندس أبو بكر حجاج الشاذلي مدير الإدارة الزراعية بالمركز ورؤساء المجالس القروية.


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